Hamburg Ballett fährt wegen Coronavirus nicht nach Asien

In zwei Wochen wollte das Hamburg Ballett eigentlich in Asien auftreten. Nun wurde die Reise nach Singapur und Macau abgesagt. Ob es einen Ersatztermin geben wird, ist noch unklar – aber Auftritte in Japan stehen schon fest.

Hamburg. Das Hamburg Ballett unter Leitung von John Neumeier fährt wegen des Coronavirus nicht nach Macau und Singapur. „Es wird empfohlen, alle Großveranstaltungen abzusagen. Daher wäre es nicht vernünftig, wenn wir dort gastieren würden“, sagte Ballett-Chef John Neumeier am Montag in Hamburg. Die Compagnie wollte vom 21. bis 23. Februar in Singapur und vom 28. Februar bis zum 1. März in Macau auftreten. Auf dem Programm standen „Die Kameliendame“ und „Nijinsky“.

Ob die Tournee nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Die Compagnie hat in den vergangenen 47 Jahren bereits mehr als 1000 Gastspiele in 30 Ländern gegeben. Im Frühjahr 2021 will das Hamburg Ballett auf eine große Tournee nach Japan gehen.

RND/dpa