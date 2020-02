USA: Mann schießt an Supermarkt auf Polizisten

Zwei US-amerikanische Polizisten aus dem Bundesstaat Arkinsas sind am Montagmorgen von einem Mann angeschossen worden. Dieser hatte aus bisher ungeklärter Ursache in einem Supermarkt Drohungen ausgesprochen und dann das Feuer eröffnet. Der Schütze wurde während des Einsatzes getötet.

Forrest City/Arkansas. Ein unbekannter Mann hat am Montagmorgen in einer „Walmart“-Filiale in Forrest City im US-Bundesstaat Arkinson das Feuer auf zwei Polizisten eröffnet. Diese wurden von Passanten gerufen, nachdem gemeldet wurde, dass der Mann Drohungen ausgesprochen haben soll. Während des Polizeieinsatzes wurde der Schütze getötet, Medienberichten zufolge starb er noch an der Unfallstelle.

Die beiden Polizisten, auf die er zuvor geschossen hatte, werden medizinisch betreut.

Mehr Informationen folgen in Kürze.

RND/liz