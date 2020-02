Millionenspenden für verletzte Tiere – doch in Buschfeuer-Gebieten kommt wenig an

Dutzende Millionen Dollar hat eine australische Hilfsorganisation inzwischen an Spendengeldern für die Opfer der Buschfeuer erhalten, vor allem zur Versorgung von Tieren. Doch bei den Betroffenen kommt das Geld offenbar größtenteils nicht an, klagen kleinere Hilfsorganisationen.

Nach den Buschbränden in Australien hat die Hilfsorganisation WIRES (Wildlife Information, Rescue and Education Service) Spenden in Höhe von 60 Millionen australischen Dollarn erhalten, vor allem zur Versorgung verletzter Tiere – doch viele Helfer vor Ort haben bisher offenbar wenig von den Spendengeldern gesehen. Laut der britischen Boulevardzeitung „Daily Mail“ haben manche Rettungsorganisationen bislang noch nicht einen einzigen Cent erhalten. Der Grund dafür sei, dass das das Erstellen der Anträge und die entsprechende Bearbeitung durch WIRES so lange dauere, dass viele Organisationen erst gar keine Anträge auf Förderungen stellten.

„Es ist wirklich erbärmlich“

Professor Steve Garlick von der australischen Partei „Animal Justice Party“ erklärte gegenüber Daily Mail Australia: „Wir haben nichts erhalten. Wir haben keine Bewerbung eingereicht, weil wir so beschäftigt sind, Tiere mit Verbrennungen zu behandeln. Es ist wirklich ein bisschen erbärmlich. Sie wissen nicht, was vor Ort passiert. Ehrlich gesagt denke ich nicht, dass es sie interessiert.“

Die britische Tageszeitung “Daily Telegraph” berichtet von einem anderen Projekt, das trotz Anträgen keinerlei Spenden erhalten habe. Die Pflegerin Dee Smith aus dem australischen Sunshine Coast erzählte davon, dass sie WIRES um Unterstützung gebeten habe – leider vergeblich: “Es dauert viel zu lange, bis das Geld hier ankommt. Wir brauchen die Unterstützung jetzt. Andere Projekte haben auf ihre Anfrage an WIRES keinerlei Rückmeldung erhalten.“

WIRES hat angekündigt, dass die zweite Spendenphase zeitnah beginnen werde. Für langfristige Projekte sollen 25 Millionen Dollar bereitgestellt werden. Laut Daily Mail habe sich WIRES zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert. WIRES Wildlife Rescue ist die größte australische Organisation zur Rettung und Rehabilitation von Wildtieren.

