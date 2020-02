Leiche zerstückelt und einbetoniert: Lebenslange Haft für Paar

Ein 47-Jähriger und seine Freundin werden vor Gericht verurteilt. Sie haben den Ex der Frau getötet und dann die Leiche zerstückelt und einbetoniert.

Itzehoe. Im Prozess um eine zerstückelte und einbetonierte Leiche in Schleswig-Holstein hat das Landgericht Itzehoe die beiden Angeklagten wegen heimtückischen Mordes verurteilt. Die Schwurgerichtskammer verhängte gegen den 47 Jahre alten Mann und seine zehn Jahre jüngere Freundin jeweils lebenslange Freiheitsstrafen.

Nach Überzeugung des Gerichts sollen sie gemeinsam den ehemaligen Lebensgefährten der Frau in einen Hinterhalt gelockt und erschossen haben. Die zur Tatzeit 14 Jahre alte Tochter des Opfers soll an der Tat beteiligt gewesen sein, sagte die Vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung. Die junge Frau muss sich von Mittwoch an in einem gesonderten Verfahren vor der Jugendkammer des Landgerichts verantworten.

RND/dpa