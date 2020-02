Erste Homo-Ehe in Nordirland: Lesbisches Paar gibt sich das Jawort

Mit ihrer Heirat haben Robyn Peoples und Sharni Edwards in Nordirland Geschichte geschrieben: Es ist die erste Homo-Ehe in dem Land. Seit Januar sind gleichgeschlechtliche Hochzeiten dort erlaubt.

Carrickfergus. Erstmals hat in Nordirland ein homosexuelles Paar geheiratet. Die 26-jährige Pflegerin Robyn Peoples und die ein Jahr ältere Kellnerin Sharni Edwards gaben sich am Dienstag bei einer Zeremonie in Carrickfergus in der Nähe von Belfast das Jawort.

Nordirland ist der letzte Teil Großbritanniens, in dem die Homo-Ehe legalisiert wurde. Die beiden Frauen sagten, sie hätten nicht vorgehabt, als erstes homosexuelles Paar getraut zu werden, aber sie freuten sich, dass sie damit den Wandel in Nordirland symbolisieren könnten. „Wir wollen zeigen, dass wir Mann und Frau gleichgestellt sind. Unsere Liebe ist genau gleich, es gibt keinen Unterschied“, sagte Robyn – mit neuem Nachnamen – Edwards-Peoples.

Seit Januar sind Homo-Ehen in Nordirland erlaubt

Das britische und schottische Parlament erlaubten die Homo-Ehe bereits 2014. Die konservative nordirische DUP, die größte Fraktion im Parlament in Belfast, stemmte sich aber dagegen. Erst nach einer Kampagne von Aktivisten griff das britische Parlament durch und zwang die Region zum Einlenken. Am 13. Januar trat das neue Gesetz in Kraft. Die ersten Ehen konnten nun, gut vier Wochen später, geschlossen werden.

