Schwester von Greta Thunberg: Bald könnte auch Beata (14) berühmt werden

Tritt Beata Thunberg bald aus dem Schatten ihrer großen Schwester, der weltbekannten Klimaschützerin Greta Thunberg? Die 14-Jährige könnte bald auch berühmt werden – als Sängerin.

Stockholm. Wer hätte das gedacht: Im Hause Thunberg schlummern weitere Talente. Die weltberühmte Klimaschützerin Greta Ernman Thunberg (17), wie sie offiziell nach dem Nachnamen beider Eltern heißt, hat ihre Schulstreiks vor dem schwedischen Parlament wieder aufgenommen – und darf auf den Friedensnobelpreis hoffen. Und nun erobert auch ihre kleine Schwester Beata Ernman Thunberg (14) die Herzen der Schweden – als Sängerin mit viel gesellschaftlichem Engagement.

Ihren ersten großen Auftritt hatte sie im vorigen Jahr im schwedischen Privatfernsehsender TV4. In Anlehnung an die schwedische Anti-Mobbing-Kinderbuchreihe „Ein Handbuch für Superhelden“ trat sie – wie die Superheldin „Lisa“ – im roten Heldenkostüm auf und sang das Serienlied „Bara du vill“ (Wenn du nur willst).

Beata Thunberg will Mobbingopfern Mut machen

Beata will Kindern, die gehänselt werden, Mut machen. „Auch ich wurde gemobbt“, bekannte Beata mutig. Aber da war auch noch ihre Darbietung: „Du hast eine fantastische Stimme“, befand die Moderatorin. Ganz Schweden stimmte ein. „Ich muss weinen, wenn ich Beata höre. Was für ein Talent“, schrieb eine Zuhörerin. Und eine andere meinte: „Viel Glück, Beata! Die Welt braucht solche wie dich!“

Beata hat wie nur wenige Menschen ein absolutes Gehör. Sie korrigiere mit ihrem Gespür für den richtigen Ton sogar die Mutter, Malena Ernman (49), eine Opernsängerin. Und nun wird sie den Schatten ihrer großen Schwester los.

Greta hatte früher ernste psychische Probleme, um die sich die Familie sorgte. Für Beata hatten die Eltern kaum Zeit. Einsam habe sie sich gefühlt, sagt Beata. Dann wurde auch sie untersucht und bekam ebenfalls eine psychiatrische Diagnose. Beata hat demnach ADHS, Asperger und eine extreme Geräuschüberempfindlichkeit. Nun verstand Beata endlich, warum sie war, wie sie war. „Das war eine Erleichterung“, sagt sie heute.

Beata Thunberg hatte wieder einen großen Fernsehauftritt

Erst kürzlich hatte Beata wieder einen großen Fernsehauftritt. Verkleidet als die legendäre französische Chansonsängerin Edith Piaf sang sie eine Spaßversion von „Non, Je ne regrette rien” in schwedischer Sprache. Denn die nächste Karrierephase steht bereits bevor: Im Herbst wird Beata in einem Musical die französische Chansonlegende Edith Piaf in jungen Jahren spielen. Ihre Mutter singt in dem Stück die ältere Edith Piaf.

Ein Traum gehe für sie in Erfüllung, sagt Beata. Und was sagt die Mutter? „Es ist schön, dass ich mit meiner Tochter Beata auftreten kann. Es gibt niemanden, dem ich musikalisch so vertraue. Ihre Gesangstechnik inspiriert mich.“

Von André Anwar/RND