Draußen okay, in menschlichen Behausungen eher unerwünscht: Eine Ratte brachte in Essen Supermarktkunden in Aufruhr. (Symbolfoto)

Unappetitliches aus Essen – Eine Ratte sitzt bei Netto im Brotregal Kunden eines Netto-Supermarkts in Essen sind derzeit von einem Video angewidert. In dem Film läuft eine Ratte im Selbstbedienungsregal zwischen Backwaren umher. Der Markt wurde geschlossen und umgestülpt – der Nager blieb wie vom Erdboden verschlungen. Essen. Nagetiere haben durchaus etwas Possierliches. Wenn sie mit kleinen rosa Pfötchen die kleinen spitzen Schnäuzchen putzen. Passiert das allerdings in einem Supermarktregal, in dem auch noch Backwaren zur Selbstbedienung herumliegen, findet das niemand mehr putzig. In einem Netto-Supermarkt in Essen-Freisenbruch fand sich eine Ratte zwischen Brötchen und Schmalzkringel, das berichtete „Der Westen“. Das Video zur Begegnung der unappetitlichen Art erwies sich umgehend als Netzrenner. Eine Verbraucherbeschwerde bei der Stadt hatte es laut „Der Westen“ bereits in der Vorwoche gegeben. Ein Kunde hatte das Tier damals gesehen, auch sei sofort die Lebensmittelüberwachung vorbeigekommen, so Stadtsprecherin Jasmin Trilling. Die üblichen, verräterischen Kotspuren waren damals aber nicht zu entdecken gewesen. Am Dienstag, als das Ekelvideo die Runde machte, wurden dann allerdings doch Exkremente gesichtet. Daraufhin blieb der Netto-Markt dicht, die Überwachungsspezialisten rückten erneut an. Großes Regalerücken war angesagt, ein Schacht wurde geschlossen, Netto selbst führte eine Grundreinigung durch. Die Ratte indes wurde nicht gefunden. An die drei „Klischee-Sch‘s“ der Ratte erinnerte Stadtsprecherin Trilling diesbezüglich: „Schlau, scheu, schwer auffindbar.“ Guten Appetit in Essen! RND/big