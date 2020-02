Erstmals in der Miss-Germany-Geschichte: Schwangere Kandidatin im Finale

Das gab es noch nie in 93 Jahren “Miss Germany”: Am kommenden Samstag steht erstmals eine schwangere Kandidatin im Finale. Mit Babybauch will sie zur Schönheitskönigin gekürt werden.

Rust. Es ist etwas ganz Besonderes in der Geschichte der „Miss Germany“-Wahl: Am kommenden Samstag (15. Februar) wird zum ersten Mal eine Schwangere im Finale stehen – die „Miss Bremen“ Meryem Martin. Auf Instagram hat die 25-Jährige das Geheimnis nun gelüftet. Zu einem Bild, das sie mit Babybauch zeigt, schreibt sie: „Endlich kann ich es mit der Welt teilen, ich bin schwanger. Ich freue mich es nun mit allen teilen zu können. Wir können unser Glück nicht fassen.“

Laut „Bild“ ist die Kandidatin bereits im vierten Monat schwanger. Seit Ende Dezember soll sie demnach von der Schwangerschaft wissen – im August soll das Baby kommen. Aber würde das überhaupt funktionieren, wenn Meryem Martin das Finale gewinnt? Schließlich muss die „Miss Germany“ ein Jahr lang zahlreiche Termine wahrnehmen, die Geburt würde genau in die Mitte ihrer Amtszeit fallen.

„Miss Germany“-Veranstalter müssen sich auf Schwangere einstellen

„Das hat es seit der allerersten Miss-Wahl 1927 nicht gegeben. Das hat uns alle völlig umgehauen. Aber wir freuen uns wahnsinnig über diesen Miss-Germany-Nachwuchs!“, sagt Veranstalter Ralf Klemmer der „Bild“ dazu. „Das ist ja auch alles vollkommen neu für uns. Bisher mussten wir uns zumindest nicht beruflich mit Mutterschutz auseinandersetzen. Wenn Meryem gewinnen sollte, müssen wir das alles in Ruhe besprechen. Auch mit unseren Kunden. Das ist eine einmalige Situation“.

Martin jedenfalls macht sich da keine Gedanken: „Ich erfahre so einen starken Rückhalt durch meine Familie, dass ich mir die ,Miss Germany‘ zutraue. Ich bin bereit, alles zu tun, um das zu schaffen. Natürlich muss ich gewährleisten, dass es dabei meinem Kind gut geht“, sagt sie der Zeitung. Doch erst einmal steht das Finale an – und die erstmals komplett weibliche Jury entscheidet dann, wer gewinnt.

RND/hsc