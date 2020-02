Zwei Verletzte mit Schuss- und Stichwunden in Plochingen – eine Festnahme

Zwei Verletzte durch Messerstiche und mehrere Tatverdächtige zu Fuß auf der Flucht. Nach einer Auseinandersetzung auf offener Straße sperrt die Polizei in Plochingen mehrere Straßen.

Bei einem blutigen Streit auf offener Straße in Plochingen (Kreis Esslingen) sind zwei Männer durch Messerstiche verletzt worden, einer davon schwer. Das teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Mehrere männliche Verdächtige flüchteten nach der Tat kurz vor 17.00 Uhr zu Fuß, einer davon wurde nach etwa zwei Stunden von der Polizei festgenommen – in der Nähe des Tatorts. „Wir haben eine Person in der Esslingerstraße im Bereich einer Tankstelle festgenommen“, sagte ein Polizeisprecher. Nach mindestens zwei weiteren Tatverdächtigen werde weiter gefahndet.

An dem Streit sollen fünf Männer beteiligt gewesen sein. Laut Polizei wurde ein Schuss gehört. Nähere Hintergründe zur Tat und Motiv gab es zunächst nicht.

Wegen des laufenden Einsatzes wurden mehrere Straßen gesperrt. Betroffen sind laut Polizei die Bahnhofstraße, die Esslinger Straße und die Straße am Fischbrunnen. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen rund um den Bahnhof. „Wenn Ihr nicht dringend in die Stadt müsst, dann bleibt am besten daheim und meidet den Bereich“, informierte die Polizei im Kurznachrichtendienst.

