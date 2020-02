Sie ist Deutschlands neue “Miss Germany”: Eine Mutter aus Kiel ist die Gewinnerin

Deutschland hat eine neue “Miss Germany”: Leonie von Hase (35) aus Schleswig-Holstein hat die Wahl am Samstagabend im Europapark Rust gewonnen.

Rust. Leonie von Hase ist die neue “Miss Germany”. Die 35-Jährige überzeugte mit Lässigkeit und Reife – und profitierte vom neuen Konzept, bei dem auch die Altersgrenze aufgeweicht wurde. Die Kielerin ist Mutter, hat einen dreijährigen Sohn. Den “Kieler Nachrichten” sagte sie vor der Wahl über sich: „Wenn ich in den Zeitungen lese, dass ich die Schönste in ganz Schleswig-Holstein bin, krieg’ ich das Gruseln. Bei einem Schönheitswettbewerb hätte ich nie und nimmer mitgemacht.“

Wahlen zur “Miss Germany” – Daten und Fakten

Zur Wahl der “Miss Germany” dürfen in diesem Jahr erstmals Frauen im Alter von 18 bis 39 Jahren antreten. Zuvor war die Teilnahme auf maximal 29 Jahre beschränkt. Die Teilnehmerinnen müssen die deutsche Staatsangehörigkeit haben, von ihnen dürfen keine Nacktaufnahmen in der Öffentlichkeit sein. Die Frauen dürfen – das ist neu seit 2018 – Kinder haben sowie verheiratet sein. Unter 18-Jährige dürfen, im Gegensatz zu früheren Jahren, nicht teilnehmen.

„Miss Germany“ gibt es seit 1927. Gewählt wird jährlich. Die jeweilige Siegerin erhält Geld- und Sachpreise sowie einen Vertrag, der ihr während ihrer einjährigen Amtszeit nach Angaben der Organisatoren mehr als 200 öffentliche Auftritte sichert.

Eine prominente Teilnehmerin früherer Wahlen war die spätere Fernsehmoderatorin Petra Schürmann (1933-2010). Sie kam nach Angaben der Organisatoren 1956 bei „Miss Germany“ unter die Top drei und wurde im gleichen Jahr „Miss World“. 1977 wurde Dagmar Wöhrl „Miss Germany“. Sie wurde später CSU-Politikerin und ist seit 2017 bei Vox in der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ zu sehen. 1993 holte die spätere Werbe-Ikone Verona Feldbusch (heute Pooth) den Titel.

Früher erfolgten die Wahlen im Wechsel an verschiedenen Orten in Deutschland. Seit 2003 werden sie im Europa-Park in Rust organisiert.

mit dpa

Von Hannah Scheiwe/RND