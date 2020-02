Ex von Prinz Harry ist tot: Freund von Caroline Flack verabschiedet sich auf Instagram

Am Samstag wurde Moderatorin Caroline Flack, die Ex von Prinz Harry, im Alter von 40 Jahren tot in ihrer Londoner Wohnung aufgefunden. Sie war zuvor Opfer von Internethetze geworden. Nun hat sich ihr Freund auf Instagram von ihr verabschiedet.

Die britische TV-Moderatorin Caroline Flack, die einst mit Prinz Harry liiert gewesen sein soll, ist im Alter von 40 Jahren gestorben. Flack, die unter anderem für die Show “Love Island” gearbeitet hat, soll laut Medienberichten am Samstag in ihrer Wohnung in London gefunden worden sein. Sie hätte offenbar am 4. März vor Gericht erscheinen müssen, weil sie ihren Freund Lewis Burton angegriffen haben soll. Im Dezember plädierte sie auf “nicht schuldig”.

Burton, mit dem Flack auch nach dem Zwischenfall wieder liiert gewesen war, nahm nun von der Moderatorin auf Instagram Abschied. Er postete ein Bild, das die beiden eng umschlungen zeigt, und schrieb dazu: “Mein Herz ist gebrochen, wir hatten etwas ganz Besonderes. Mir fehlen die Worte. Ich fühle so großen Schmerz, ich vermisse dich so sehr.” Dann verspricht er, nach ihrem Tod ihre Geschichte erzählen zu wollen: “Ich werde deine Stimme sein, Baby, ich verspreche es. Ich werde alle Fragen stellen, die du stellen wolltest, und werde alle Antworten bekommen. Nichts wird dich zurückbringen aber ich werde versuchen, dich jeden Tag stolz zu machen.”

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

(0800) 111 0 111 (ev.)

(0800) 111 0 222 (rk.)

(0800) 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

E-Mail unter www.telefonseelsorge.de

RND/lob