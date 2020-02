Nach Konzertabbruch: Elton John will Tour fortsetzen

Äußert emotional hatte Elton John auf den Abbruch eines Konzerts in Neuseeland reagiert, unter Tränen verließ er die Bühne. Jetzt gibt es gute Nachrichten für seine Fans.

Wellington. Nach dem Abbruch eines Konzerts aus gesundheitlichen Gründen will Sänger Elton John bei seinen weiteren Terminen in Neuseeland wie geplant auftreten. „Elton John war enttäuscht und zutiefst traurig, dass er sein Konzert in Auckland gestern Abend früher beenden musste“, hieß es in der Mitteilung des Veranstalters Chugg Entertainment am Montag. „Zu diesem Zeitpunkt finden alle Auftritte wie geplant statt.“

Am Sonntagabend hatte John während seines Konzerts seine Stimme verloren und es abgebrochen. Auf Videos von Konzertbesuchern war zu sehen, wie John in Tränen ausbrach, als er der jubelnden Menge mitteilte, nicht weitermachen zu können. Der 72-Jährige sagte, er habe eine milde Form der Lungenentzündung, und wurde von der Bühne begleitet. Chugg Entertainment zufolge ruhte er sich aus, die Ärzte seien sicher, dass er sich erholen werde.

“Ich bin enttäuscht, zutiefst bestürzt und traurig”

Auf Instagram entschuldigte sich der Sänger: „Ich habe mir die Seele aus dem Leib gespielt und gesungen, bis meine Stimme nicht mehr singen konnte. Ich bin enttäuscht, zutiefst bestürzt und traurig. Ich habe alles gegeben, was ich hatte.“

Das Konzert war Teil seiner Abschiedstour Farewell Yellow Brick Road. Weitere Konzerte in Neuseeland sollten am Dienstag und Donnerstag stattfinden.

