Schuldig oder unschuldig? Jury berät sich im Weinstein-Prozess

Im Prozess um den ehemaligen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein wird die Jury am Dienstag über das Urteil beraten. Die zwölf Geschworenen können den Angeklagten für schuldig oder unschuldig erklären – das Urteil muss jedoch einstimmig fallen. Die Beratungen könnten sich über Wochen hinziehen.

New York. Nach sechs Wochen im Prozess gegen den ehemaligen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wird sich die Jury am Dienstag zu Beratungen über das Urteil zurückziehen. Zuvor wird Richter James Burke den zwölf Geschworenen das Prozedere erklären und auch, wie sie zu einer Entscheidung kommen. Die Juroren können Weinstein für schuldig oder nicht schuldig erklären, das Urteil muss jedoch einstimmig fallen. Auch deshalb können sich die Beratungen über Wochen hinziehen. Sollte sich die Jury nicht einigen können, spricht man von einer sogenannten „hung jury“, was den Prozess wohl zum Platzen bringen würde.

Seit 2017 haben Weinstein mehr als 80 Frauen sexuelle Übergriffe vorgeworfen. In dem aufsehenerregenden New Yorker Prozess geht es seit Januar aber vor allem um zwei Vorwürfe: Weinstein soll 2006 die Produktionsassistentin Mimi Haleyi zum Oral-Sex gezwungen und eine weitere Frau 2013 vergewaltigt haben. Bei einer Verurteilung droht ihm Gefängnis bis ans Lebensende. Der Prozess gilt als Meilenstein der MeToo-Ära, die von dem Fall ausgelöst wurde.

RND/dpa