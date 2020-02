Ihre Schwester Rebecca verschwand vor einem Jahr: So geht es Vivien Reusch heute

Für die Familie der vermissten Schülerin Rebecca hält die Tragödie unvermindert an. In einem Interview spricht Rebeccas Schwester Vivien darüber, wie ihr es heute geht – und verrät, welche gemeinsamen Pläne die beiden Schwestern hatten.

Vor genau einem Jahr ist die Berliner Schülerin Rebecca verschwunden, ihr Schicksal beschäftigt seitdem Menschen in ganz Deutschland. In einem Interview mit RTL spricht Rebeccas Schwester Vivien Reusch jetzt über die besondere Beziehung der beiden und erzählt, welche gemeinsamen Pläne die Schwestern hatten.

Doch wie geht es Vivien heute, ein Jahr nach Rebeccas Verschwinden? “Es gibt immer ein paar Tage oder ein, zwei Wochen, wo es dann wieder besser läuft. Man ist dann ein bisschen gefasster und fokussierter und dann gibt’s wieder Tage, da kämpft man wirklich rund um die Uhr mit sich selbst. Man sieht es mir wahrscheinlich immer noch an”, sagt Vivien, die einen zweijährigen Sohn hat, zu RTL. “Man versucht halt trotzdem, jetzt in meinem Fall die Ausbildung weiterzumachen und für meinen Sohn da zu sein und da kann man sich nicht vergraben.” Besonders ihr Geburtstag sei schlimm gewesen: “Mein Geburtstag war für mich ein Tag, den ich am liebsten überspungen hätte. Und den haben wir auch gar nicht mit Geburtstag feiern verbracht”, so Vivien.

“Wir wollten nach Japan, das war Rebeccas großer Traum”

Zu ihrer Schwester Rebecca hatte Vivien eine besondere Beziehung: Rebecca habe immer gesagt, dass sie der Zwilling von Vivien sei, “nur dass sie acht Jahre später gekommen ist”, so Rebeccas Mutter Brigitte Reusch zu RTL. „Und die hatten wirklich dieselbe Denkart und denselben Humor und haben herumgealbert und Späßchen gemacht. Waren wie ein Ei.”

Die Schwestern hätten auch schon Pläne für die Zukunft geschmiedet für die Zeit nach Rebeccas Schulabschluss: „Nach dem Abitur wollten wir zusammen eine Reise unternehmen. Wir wollten nach Japan. Sie wollte sich nämlich die Kirschblüte mal von nahmen ansehen und das war schon so lange ihr großer Traum. Und da hat sie mich gefragt, ob wir das nicht zusammen machen wollen”, so Vivien.

Rebecca verschwand am 18. Februar 2019. Zuletzt wurde sie im Haus ihrer Schwester im Berliner Bezirk Neukölln gesehen. Die Polizei ging schnell von einem Mord aus und verdächtigte den Mann der Schwester. Er wurde verhaftet und später wieder freigelassen. Trotz wochenlanger intensiver Suche fand die Polizei weder eine Spur zu Rebecca noch ihre Leiche.

RND/seb