Schwester erinnert auf Instagram an vermisste Rebecca

Am Dienstag jährt sich das Verschwinden der 15-jährigen Rebecca aus Berlin. Seit dem 18. Februar 2019 gilt das Mädchen als vermisst. Der Jahrestag ist für die Familie und Freunde von Rebecca ein besonders schwerer Tag, werden sie doch wieder an das schlimme Schicksal erinnert. In ihrer Instagram-Story erinnert Rebeccas Schwester Vivien Reusch an die Vermisste. Sie teilt dort die Posts anderer Seiten, die unter anderem während der Suche nach Rebecca und zu ihrem Gedenken eingerichtet wurden.

“Morgen bist du schon ein Jahr weg, Engel. Es ist krass, wie schnell die Tage, Wochen und Monate ohne die vergangen sind”, heißt es in einem Beitrag des Instagram-Profils “find_rebecca_reusch”. Ein anderer zeigt ganz viele Bilder des vermissten Mädchens.

“Keine Beweise, die für ihren Tod sprechen”

In einem Beitrag der Seite “_findet_becci_”, den ihre Schwester teilt, heißt es unter anderem: “Genau heute gilt Rebecca schon ein Jahr als vermisst! Aber trotzdem glaube ich fest daran, dass Rebecca noch lebt! Es gibt ja keine Beweise, die für ihren Tod sprechen! Und auch glaube ich nicht daran, dass sie einfach so von zu Hause weggelaufen ist!”

Die Polizei glaubt dagegen nicht, dass Rebecca noch lebt. Das Mädchen verschwand am 18. Februar 2019. Zuletzt wurde sie im Haus ihrer Schwester im Berliner Bezirk Neukölln gesehen. Die Polizei ging schnell von einem Mord aus und verdächtigte den Mann der Schwester. Er wurde verhaftet und später wieder freigelassen. Trotz wochenlanger intensiver Suche fand die Polizei weder eine Spur zu Rebecca noch ihre Leiche.

RND/hsc