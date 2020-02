Pietro Lombardi: “Mich juckt Sarahs Beziehung nicht”

Fotos zeigen Sarah Lombardi knutschend mit Fußballer Julian Büscher. Nun hat sich Ex Pietro Lombardi zu den Bildern geäußert – und auch gleich nochmal erklärt, warum er keine Freundin hat.

Hat Sarah Lombardi wieder die große Liebe gefunden? Zumindest zeigen aktuelle Fotos die Sängerin knutschend mit Fußballer Julian Büscher. Der in Soest geborene 26-Jährige spielt seit Januar diesen Jahres für den TuS Haltern in der vierten Liga, hat davor aber auch schon für den VFL Bochum in der 2. Liga gekickt. Und nun verbringt er seine Freizeit mit der ehemaligen DSDS-Sängerin.

Die war zuvor mit Pietro Lombardi liiert, hat mit ihm den gemeinsamen Sohn Alessio (4). Auf die Frage, was der Sänger von der Beziehung hält, sagte Lombardi zu “Bild”: „Ist doch schön für Sarah! Ich will ihn nur erst mal gar nicht kennenlernen. Sie sollen erst mal fest, fest zusammen sein, dann wird da eh kein Weg dran vorbeiführen.“

Nahe geht Pietro die Beziehung seiner Ex allerdings nicht, wie er im Gespräch verrät: “Ansonsten juckt mich Sarahs Beziehung nicht. Ich habe mein eigenes Leben und kann mich nicht ständig um das Leben von meiner Ex kümmern. Nur wenn mein Sohn eine Rolle dabei spielt.”

Pietro selbst ist übrigens seit der Trennung von Sarah Single: “Wenn ich eine Frau kennenlernen würde, würde ich mich auch mit ihr in der Öffentlichkeit zeigen. Aber es gibt keine. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Zeit dafür”, sagte er zu “Bild”.

RND