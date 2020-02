Rapper Pop Smoke bei Einbruch in Los Angeles erschossen

Der Rapper Pop Smoke ist tot. Medienberichten zufolge wurde der 20-jährige Rapper in einer Villa in den Hollywood Hills erschossen. Er soll Opfer von zwei Einbrechern geworden sein.

Los Angeles. Der Rapper Pop Smoke ist tot. Berichten des US-Portals “TMZ” zufolge wurde der 20-jährige Rapper, der bürgerlich Bashar Barakah Jackson heißt, in einer Villa in den Hollywood Hills erschossen. Er soll Opfer von zwei Einbrechern geworden sein.

Die Männer sollen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Haus eingestiegen sein. Die Männer sollen mehrere Schüsse in Richtung des Rappers abgegeben haben. Dieser sei daraufhin in das Cedars-Sinai Medical Center eingeliefert worden, wo er wenige Stunden später für tot erklärt wurde. Ob es eine Verbindung zwischen Pop Smoke und den beiden Männern gab, ist unklar.

Bekannt durch “Welcome to the Party”

Der aus Brooklyn und New York stammende Rapper hatte seine ganze Karriere noch vor sich. Gerade in den vergangenen Monaten erlebte der 20-Jährige einen kometenhaften Aufstieg, nachdem sein Song “Welcome to the Party” große Erfolge feiern konnte.

