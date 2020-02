A5 am Frankfurter Flughafen wird wegen Bombenentschärfung gesperrt

Nach dem Fund zweier Weltkriegsbomben wird in der Nacht zum Donnerstag die A5 am Frankfurter Flughafen gesperrt. Betroffen ist auch der Bahnverkehr in der Region. Das Gebiet wird im Umkreis von 500 Meter abgesperrt.

Nach Angaben der Polizei erfolgt die Sperrung zwischen Langen und dem Neu-Isenburger Stadtteil Zeppelinheim in der Zeit zwischen Mitternacht und 2.00 Uhr. Es könne aber bereits von 22.00 Uhr an zu Einschränkungen kommen, teilte die Polizei in Offenbach am Mittwoch mit. Zuvor hatten der Hessische Rundfunk und Hit Radio FFH darüber berichtet.

Bahnverkehr wird eingestellt

Betroffen ist auch die Bahnstrecke zwischen Mörfelden-Walldorf und Zeppelinheim. Der S- und Regional-Bahnverkehr werde von 23.00 Uhr an eingestellt. Der Fernverkehr werde umgeleitet. Der Flughafen sei von der Sperrung nicht betroffen, berichtete die Polizei.

Die Bomben waren den Angaben zufolge bei Bauarbeiten an der Zufahrt zum Terminal 3 des Frankfurter Flughafens gefunden worden. Das Gebiet werde im Umkreis von 500 Metern gesperrt. Für Anwohner in Zeppelinheim bestehe keine Gefahr, berichtete die Polizei. Auf der Westseite der A5 müsse ein Wohnhaus evakuiert werden.

RND/dpa