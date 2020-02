Die Bluttat von Hanau: Das wissen wir – und das nicht

Nach Schüssen an zwei Shisha-Bars im hessischen Hanau sind insgesamt elf Menschen tot – weitere sind verletzt. Die Hintergründe liegen noch völlig im Dunkeln. Es gibt jedoch Hinweise auf Täter im rechtsradikalen Spektrum.

Nach mehreren Gewalttaten mit vielen Toten in Hanau hat der Generalbundesanwalt bereits in der Nacht die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falls übernommen.

Das sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Donnerstag.

Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt nach der Gewalttat in Hanau laut dem hessischen Innenminister Peter Beuth (CDU) wegen Terrorverdachts. Nach jetzigen Erkenntnissen sei ein fremdenfeindliches Motiv durchaus gegeben.

Das wissen wir bislang

Bei mehreren Gewalttaten im hessischen Hanau sind zehn Menschen getötet worden, auch der mutmaßliche Täter Tobias R. (43) ist nach Angaben der Ermittler tot. Stunden nach dem Verbrechen an zwei unterschiedlichen Tatorten mit neun Toten entdeckte die Polizei die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen in seiner Wohnung in Hanau – dort fanden Spezialkräfte noch eine weitere tote Person. Bei ihr handelt es sich nach Angaben des hessischen Innenministers Peter Beuth um die 72 Jahre alte Mutter von Tobias R. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann seine Mutter und sich selbst erschossen hat. “Beide wiesen Schussverletzungen auf, die Tatwaffe wurde bei dem mutmaßlichen Täter gefunden“, so Beuth. Insgesamt kamen damit elf Menschen am Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag ums Leben. Die ersten Schüsse fielen den Ermittlern zufolge gegen 22 Uhr am Heumarkt in der Hanauer Innenstadt. Nur rund zwei Kilometer davon entfernt im Stadtteil Kesselstadt befindet sich ein weiterer Tatort. Dort wurden ebenfalls Schüsse abgefeuert. Der zweite Tatort ist fast in Laufnähe vom Heumarkt, mit dem Auto sind es bis dahin nur etwa fünf Minuten. Der Kurt-Schumacher-Platz liegt in einem Wohnviertel. „Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter“, berichtete die Polizei am frühen Donnerstagmorgen auf Twitter. Der mutmaßliche Täter war zuvor nicht im Visier der Ermittler. Der Mann sei weder als fremdenfeindlich bekannt gewesen noch polizeilich in Erscheinung getreten, sagte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstag.

Das ist noch ungewiss

Der mutmaßliche Täter von Hanau gehört nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) zur Reichsbürger-Bewegung. Tobias R. hat nach Informationen aus Sicherheitskreisen wenige Tage vor der Tat ein Video bei Youtube veröffentlicht. In diesem Video spricht ein Mann in fließendem Englisch von einer „persönlichen Botschaft an alle Amerikaner“. Dieser Clip, der am Donnerstagmorgen weiter im Internet zu sehen war, wurde offensichtlich in einer Privatwohnung aufgenommen, ins Netz gestellt wurde er vor wenigen Tagen. Darin sagt der Mann, in den USA existierten unterirdische Militäreinrichtungen, in denen Kinder misshandelt und getötet würden. Dort würde auch dem Teufel gehuldigt. Amerikanische Staatsbürger sollten aufwachen und gegen diese Zustände „jetzt kämpfen“. Ein Hinweis auf eine bevorstehende eigene Gewalttat in Deutschland ist in dem Video nicht enthalten. Das Motiv des Verbrechens mit insgesamt elf Toten blieb zunächst unklar. Es soll ein Bekennerschreiben geben – der Inhalt ist jedoch unbekannt.

Von Thoralf Cleven/RND