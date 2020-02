Ertrunkene Geschwister: Staatsanwaltschaft fordert Geldstrafe

In dem Prozess um den Tod drei ertrunkener Kinder fordert die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe. Sie hält den damaligen Bürgermeister Klemens Olbrich für schuldig – er hätte den Teich absichern müssen.

Neukirchen/Schwalmstadt. Im Prozess um den Tod von drei in einem Dorfteich ertrunkenen Kindern hat die Staatsanwaltschaft für den angeklagten Bürgermeister eine Geldstrafe gefordert. Dies wurde bei den Plädoyers am Donnerstag vor dem Amtsgericht im nordhessischen Schwalmstadt verkündet. Sie hält 90 Tagessätze je 100 Euro, also eine Geldstrafe von 9000 Euro, für angemessen. Angeklagt ist der Neukirchener Rathauschef Klemens Olbrich wegen fahrlässiger Tötung. Der Strafrahmen reicht von einer Geldstrafe bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hätte Olbrich den Teich absichern müssen, in dem im Juni 2016 zwei Jungen im Alter von fünf und neuen Jahren und ein 8-jähriges Mädchen ertranken. Die Familie verlor somit drei ihrer sechs Kinder.

Bürgermeister müsste Gefahrenquelle in seiner Gemeinde erkennen

Oberstaatsanwältin Kerstin Brinkmeier führte im ersten Plädoyer des Verhandlungstages aus, dass der Bürgermeister Schuld trage am Ertrinken der drei Geschwister. Es wäre seine Aufgabe gewesen, eine Gefahrenquelle in seiner Gemeinde zu erkennen. Wer solch ein Amt bekleide, sei verpflichtet, sich über Sicherungspflichten kundig zu machen.

Die Anklage geht davon aus, dass mindestens ein Kind beim Spielen ins Wasser fiel und die anderen beim Versuch, Hilfe zu leisten, ebenfalls verunglückten. Oberstaatsanwältin Brinkmeier sagte: “Ein Bürgermeister trägt die Verantwortung für seine Bürger.” Der Prozess sollte mit weiteren Plädoyers fortgesetzt werden.

RND/dpa