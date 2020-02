Reisebus mit britischen Schulkindern verunglückt im Saarland

Viel Glück hatte eine Gruppe britischer Schulkinder, deren Reisebus auf einer Autobahn im Saarland verunglückte. Der mit 53 Passagieren besetzte Bus kam wegen eines geplatzten Reifens von Fahrbahn ab und rutschte gegen eine Böschung. Niemand wurde verletzt.

Saarlouis. Im Saarland ist ein britischer Reisebus am Samstagmorgen verunglückt. Die 53 Personen an Bord – überwiegend Kinder – blieben unverletzt, wie die Polizeiinspektion Saarlouis berichtete. Der Bus war gegen 4.30 Uhr auf der Autobahn 8 Richtung Luxemburg unterwegs, als der Fahrer wenige Meter vor der Anschlussstelle Schwalbach die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Nach Angaben des Busfahrers war ein Reifen geplatzt.

Sachschaden in unbekannter Höhe

Der Bus kam nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte gegen eine ansteigende Böschung. Dabei entstand laut Polizei lediglich Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Schulkinder konnten kurz nach dem Unfall mit Ersatzfahrzeugen ihre Fahrt fortsetzen. Während der Bergungsarbeiten kam es zu Behinderungen. Außerdem musste die Fahrbahn von Schmutz befreit werden. Wie alt die Kinder waren, woher in Großbritannien der Bus kam und wie hoch der Sachschaden ist, war am Samstag zunächst unklar.

