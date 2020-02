Polizist gibt Schuss bei Faschingsumzug in Schwangau ab

Im Allgäu hat ein Polizist während eines Faschingsumzugs in die Richtung eines 24-Jährigen geschossen. Der Schuss verfehlte den Mann – der hatte zuvor eine Schreckschusswaffe auf den Beamten gerichtet.

Schwangau. Ein Polizist hat auf dem Faschingsumzug in Schwangau im Allgäu bei einer Personenkontrolle einen Schuss in Richtung eines 24-Jährigen abgegeben. Er traf den Mann nicht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Unbeteiligte seien nicht gefährdet gewesen. Der 24-Jährige hatte demnach zuvor selbst eine Schusswaffe gezogen und auf den Polizisten gerichtet. Auslöser der Kontrolle war nach ersten Ermittlungen, dass der 24-Jährige und ein 29-Jähriger Besuchern des Faschingsumzuges in der Nähe von Schloss Neuschwanstein Betäubungsmittel angeboten haben sollen. Zuschauer sollen die Polizisten darüber informiert haben.

Die beiden laut Polizei „leicht alkoholisierten“ Männer wurden vorläufig festgenommen. Sie blieben unverletzt, die beiden Streifenbeamten zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Männer trugen demnach Schreckschusswaffen bei sich, ohne die erforderlichen kleinen Waffenscheine vorweisen zu können. Das Programm des Faschingsumzugs vom Sonntag sei nicht beeinträchtigt worden, hieß es von der Polizei.

