Rassismus: GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi wurde beleidigt und beschmipft

GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi schildert einen schlimmem Moment in ihrem Leben, der sie sehr geprägt hat – sie ist Opfer eines rassistischen Übergriffs geworden. Auf der Berlinale spricht sie über die Erfahrung, die sie als 13-Jährige sammeln musste.

Köln. Auf der Berlinale spricht RTL mit Chryssanthi Kavazi (31) darüber, dass auch die GZSZ-Schauspielerin Opfer eines rassistischen Übergriffs war – und das im Alter von 13 Jahren. “Drei große Bären” hätten sie nach eigenen Aussagen von hinten in einen See geschubst.

„Ich hatte Angst, ich habe noch nie so gezittert“

“Wir waren am See und haben geplanscht und hatten eine schöne Zeit. Dann kamen irgendwann drei große Männer und haben mich als Türkin beschimpft. Ich finde das schon komisch, wenn man einen mit einer Nationalität anspricht.” Zuerst habe sie sich nicht angesprochen gefühlt – schließlich ist die Schauspielerin mit griechischen Vorfahren in Deutschland geboren.

“Dann wurde ich von hinten ins Wasser geschubst und ich habe mich total erschrocken.“ Der damalige Teenager war froh darüber, mit einer großen Gruppe Freunde am See gewesen zu sein – einige Freunde gingen dazwischen.

RND/ros