Silikon-Fußnagel und Spezial-Folie: So geht es Stephen Dürr und seinen Zehen

Wegen schwerer Erfrierungen an den Füßen lag Stephen Dürr über zwei Wochen lang in einer Hamburger Klinik. Eine Operation ist insgesamt gut verlaufen – doch die Ärzte mussten ein Stück vom Zeh wegschneiden.

Mehr als zwei Wochen lang lag Stephen Dürr ein einer Klinik in Hamburg. Der 45-Jährige hatte sich bei Dreharbeiten zu “True North” in Norwegen Erfrierungen an beiden Füßen zugezogen. Anfangs drohte beiden großen Zehen die Amputation, weil das Gewebe entzündet und teilweise abgestorben war. Am linken Fuß wurden die erfrorenen Hautstücke entfernt – am rechten Fuß sogar ein kleines Stück des großen Zehs.

“Die Ärzte haben hier ein kleines Stück vom Zeh wegschneiden müssen. Er ist aber sonst unversehrt geblieben. Die Operation ist so weit gut verlaufen”, erzählte der Schauspieler ”Bild“. „Sobald ich wieder richtig auf den Füßen stehen kann, gehe ich auch wieder vor die Kamera.”

„Ich freue mich, nach Hause zu meiner Familie zu kommen”

Am Montag durfte Stephen Dürr die Klinik endlich verlassen und benötigt keinen Rollstuhl mehr: “Ich freue mich, nach Hause zu meiner Familie zu kommen. Meine Frau Katharina hat sich die ganze Zeit allein um unsere zwei Kinder gekümmert”.

Den Humor hat Dürr jedenfalls nicht verloren: Gerade zuhause angekommen, postete der Schauspieler dieses witzige Video von sich und Hund Motti

RND/ros