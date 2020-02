Polizei: Autofahrer fuhr absichtlich in Rosenmontagsumzug

Bei einem Rosenmontagsumzug in Volkmarsen (Hessen) ist ein Autofahrer in eine Menschenmenge gefahren. Es gibt viele Verletzte, der Fahrer wurde festgenommen. Die Polizei geht von Vorsatz, aber nicht von einem Anschlag aus, das hessische Innenministerium schließt dagegen einen Anschlag nicht aus.

Im nordhessischen Volkmarsen ist ein Auto in einen Rosenmontagsumzug gefahren. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer sein Auto absichtlich in die Menge steuerte. Hinweise auf eine politisch motivierte Straftat lagen aber zunächst nicht vor. Ein Anschlag kann nach Angaben des hessischen Innenministeriums nicht ausgeschlossen werden. Ein Sprecher der Behörde begründete das am Montag mit der Situation vor Ort. Zuvor hatte ein Polizeisprecher in Volkmarsen gesagt: „Wir gehen nicht von einem Anschlag aus. Wir gehen von einem vorsätzlichen Tatgeschehen aus.“

Laut Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswill wurden 30 Menschen verletzt, darunter seien sieben Schwerverletzte. Unter den Verletzten seien zudem Kinder. Der Fahrer wurde festgenommen, er ist nach Informationen der Ermittler deutscher Staatsbürger, 29 Jahre alt und kommt aus dem Umfeld. Er ist nach Informationen des hessischen Innenministeriums zurzeit nicht vernehmungsfähig.

Als Reaktion wurden alle Karnevalsumzüge in Hessen vorsichtshalber abgebrochen.

Fahrer des Wagens ist Deutscher

Der Fahrer soll gegen 14.30 Uhr mit seinem Mercedes, der im Landkreis Waldeck-Frankenberg zugelassenen ist, durch eine Absperrung in eine Gruppe von Menschen gefahren sein. Der Autofahrer soll anschließend noch Gas gegeben und 30 Meter weiter gefahren sein, bevor das Auto zum Stehen kam, berichtet die “hessenschau”. Unter den Verletzten sollen auch Kinder sein, die an dem Rosenmontagsumzug teilnahmen. Zu den Hintergründen gab es zunächst keine Informationen.

Einsatzkräfte mit Großaufgebot vor Ort

Vor Ort sind Dutzende Notärzte und Notfallsanitäter im Einsatz, auch ein Hubschrauber ist inzwischen vor Ort gelandet, berichtet die HNA. Auch die Polizei war nach dem Vorfall mit einem großen Aufgebot vor Ort. Es wurde umgehend eine „Besondere Aufbauorganisation“ im Polizeipräsidium Frankfurt eingesetzt, von dort wird die Lage geführt. Aus Sicherheitsgründen sollten am Montag keine weiteren Faschingsumzüge mehr stattfinden. Die polizeiliche Präsenz wurde hessenweit verstärkt.

In einer Mitteilung bittet die Polizei, “keine ungesicherten Meldungen weiter zu verbreiten”. Den Autofahrer werde man nun befragen, hieß es weiter. Inzwischen hat die Polizei Nordhessen ein Hinweisportal eingerichtet. Man appelliere an alle, die Bilder und Videos aus Volkmarsen haben, sich mit Spekulationen zurückzuhalten und keine dieser Aufnahmen zu verbreiteten, teilte die Polizei Nordhessen am Montag auf Twitter mit.

Mainzer Polizei reagiert auf Geschehen in Volkmarsen

Die Polizei in Mainz teilte mit, die Einsatzkräfte seien über das Einsatzgeschehen in Volkmarsen “umgehend informiert und sensibilisiert worden. Darüber hinaus erfolgt eine Anpassung im Bereich der Videoüberwachung. Die bisher zur Überwachung und zum Erkennen gefahrenträchtiger Situationen innerhalb des Veranstaltungsraums eingesetzten Drohnen werden nun explizit für den Bereich an den Zufahrtsstraßen und Rändern des Veranstaltungsraumes eingesetzt. Ziel ist es hierbei, auffällige Fahrzeugbewegungen frühzeitig zu erkennen”, teilte die Polizei mit.

Volkmarsen ist eine Kleinstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg mit rund 6800 Einwohnern. Sie ist rund 30 Kilometer von Kassel entfernt.

Bereits am Sonntag Zwischenfall bei Karnevalsveranstaltung

Bereits am Sonntag hatte es nach Angaben der örtlichen Feuerwehr einen Zwischenfall bei einer Karnevalsveranstaltung in einer Halle in Volkmarsen gegeben: Wegen eines Feueralarms seien der Veranstaltungsort geräumt und der betroffene Bereich kontrolliert worden, schrieb die Feuerwehr auf Facebook. Der Grund für den Alarm sei nicht feststellbar gewesen, anschließend sei die Veranstaltung nach einer kurzen Unterbrechung fortgesetzt worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt, ist unklar.

RND/seb mit dpa