Auto fährt in Menschenmenge: Alle Karnevalsumzüge in Hessen abgebrochen

Nachdem ein Auto in Volkmarsen in eine Menschenmenge gefahren ist, werden alle Karnevalsumzüge in Hessen abgebrochen. Das teilte die Polizei mit.

In Hessen werden als Reaktion auf den Vorfall in Volkmarsen alle Karnevalsumzüge am Montagnachmittag abgebrochen. Das teilte die Polizei mit. In Volkmarsen war ein Autofahrer in einen Rosenmontagsumzug gefahren. Dutzende Menschen wurden verletzt, der Fahrer wurde festgenommen.

Das Polizeipräsidium Frankfurt bezeichnete die Absage der laufenden Umzüge als Vorsichtsmaßnahme. Wie viele Umzüge betroffen seien, sei derzeit unklar. Ob die für Dienstag geplanten Veranstaltungen im Straßenkarneval stattfinden können, sei noch nicht entschieden, sagte ein Sprecher.

In NRW sind keine landesweite Absage von Karnevalsumzügen geplant. Die Kreispolizeibehörden in Nordrhein-Westfalen seien auf den Vorfall in Volkmarsen hingewiesen und gebeten worden, ihn in die jeweilige Lagebeurteilung einzubeziehen, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Montag. Es sei zu prüfen, ob die Sicherheitsmaßnahmen für die Umzüge erhöht werden müssten.

RND/seb