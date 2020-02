Acht Minuten Rot: Ist das Deutschlands schlimmste Ampel?

Ist das ein Rekord? Ein Autofahrer hat an einer Ampel in Hannover die Zeit gestoppt und ein Beweisvideo gedreht: Erst nach mehr als acht Minuten sprang die Ampel auf Grün um.

Hannover. Achteinhalb Minuten Wartezeit – so viel Geduld müssen Autofahrer in Hannover aufbringen, wenn sie an der Kreuzung Jordanstraße/An der Weide in der Südstadt stehen. Ist das vielleicht nicht nur Hannovers, sondern sogar Deutschlands schlimmste Ampel?

Der Autofahrer Christoph Duwe, der beruflich viel mit seinem Wagen unterwegs ist, hat jedenfalls noch nie eine Schlimmere erlebt. Schon häufiger stand er an der Ampel – jetzt reicht es ihm: Mit einer Stoppuhr maß er die Wartezeit und mit seiner Kamera nahm er ein Beweisvideo auf, das auf Haz.de zu sehen ist.

Das Beweisvideo

Im Video zu sehen: Nach siebenundhalb Minuten verliert der erste Autofahrer die Geduld. Er überholt die wartenden Autos auf der Rechtsabbiegerspur und passiert die rote Ampel. Seinem Beispiel folgen weitere Autofahrer. Eine Minute später springt die Ampel schlussendlich auf Grün um.

Auch im Video zu sehen: Linienbusse müssen die achtundhalb Minuten nicht abwarten – sie haben bei der Ampelschaltung Vorrang. Und dann passiert auch noch der Hannover-96-Mannschaftsbus die Kreuzung. Das Skurrile: Dieser Bus kann eigentlich keinen Einfluss auf die Vorrangschaltung haben.

Falsch programmiert oder Sensorproblem?

Duwe vermutet: Die Ampel ist falsch programmiert. Und was meint die Stadtverwaltung? Das erste Auto an der Ampel sei nicht weit genug an die Haltelinie heran gefahren. Deshalb hätten die Radarsensoren das Auto nicht registriert, so Stadtsprecherin Michaela Steigerwald.