Reaktionen auf Weinstein-Urteil: “Dieser Tag ist ein großer Tag”

Nach tagelangen Beratungen sprechen zwölf Laienrichter Harvey Weinstein im Vergewaltigungsprozess schuldig. Bei vielen ist die Erleichterung über das Urteil groß. Tarana Burke, Gründerin der MeToo-Bewegung, sagt aber auch: “Unser Kampf ist noch lange nicht vorbei.”

New York. Nach dem Schuldspruch gegen den früheren Hollywood-Mogul Harvey Weinstein wegen Sexualverbrechen haben Schauspielerinnen und Frauenrechtlerinnen das Urteil als großen Erfolg gefeiert. Damit sei eine „neue Ära der Justiz“ eingeleitet worden, sagte Tina Tchen, Präsidentin der Stiftung „Time’s Up“, die gegen sexuelle Belästigung kämpft, am Montag laut Mitteilung.

Die Stiftung veröffentlichte auch eine gemeinsame Mitteilung von 23 Frauen, die Weinstein sexuelle Übergriffe vorwerfen, darunter prominente Schauspielerinnen wie Ashley Judd und Rosanna Arquette. Sie beklagten, dass Weinstein nicht in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen worden sei, verwiesen aber auf einen anstehenden weiteren Strafprozess gegen den Ex-Hollywood-Mogul in Los Angeles.

„Dieser Tag ist ein großer Tag“

„Unser Kampf ist noch lange nicht vorbei“, hieß es in der Erklärung. Die Verurteilung wäre nicht möglich gewesen wäre ohne die Aussagen der „mutigen Frauen“. Das betonte auch Tarana Burke, Gründerin der MeToo-Bewegung gegen sexuelle Belästigung, in einer Mitteilung.

Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance lobte die Entscheidung der Jury. „Dieser Tag ist ein großer Tag“, sagte Vance im New Yorker Gericht. Zwar sei der 67-jährige Weinstein nicht in allen Anklagepunkten verurteilt worden, „aber ich bin in keinem Fall unzufrieden“. Das Urteil der zwölf Geschworenen sei zu respektieren und habe eine Signalwirkung für Opfer sexueller Gewalt, dass die Justiz ihnen glaube. „Ich hoffe, Frauen werden die Bedeutung dieses Urteils heute verstehen.“ Vance zufolge ist für Weinstein nun eine Haftstrafe von bis zu 25 Jahren möglich.

Weinstein war am Montag von einer Jury in einem Gericht in New York wegen Sexualverbrechen schuldig gesprochen worden. Dem 67-Jährigen droht nun jahrelange Haft. Im schwersten Anklagepunkt des „raubtierhaften sexuellen Angriffs“ sah ihn die Jury jedoch als nicht schuldig an. Seit 2017 haben mehr als 80 Frauen Weinstein sexuelle Übergriffe vorgeworfen.

