Trotz Vorfall in Volkmarsen: Karnevalsumzüge laut Polizei “nicht gefährdet”

Die Karnevalsumzüge in Hessen können am Dienstag wie gewohnt starten. Die Gefährdungslage habe sich durch den Vorfall in Volkmarsen nicht geändert, so die Polizei. Einige Veranstalter haben jedoch bereits einen Rückzieher gemacht und die Züge abgeblasen.

Volkmarsen/Wiesbaden. Die hessischen Karnevalsumzüge können am Dienstag trotz des Zwischenfalls mit vielen Verletzten in Volkmarsen starten. Es gebe keine konkreten Hinweise darauf, dass sich die Gefährdungslage nach den Vorkommnissen in Nordhessen für die noch geplanten Umzüge im Land erhöht habe, teilte das hessische Innenministerium nach Abstimmung mit dem Landeskriminalamt mit.

Die Veranstalter der Umzüge wurden jedoch nachdrücklich dazu aufgefordert, ihre Sicherheitskonzepte nochmals zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Die hessische Polizei werde das Schutzniveau auch noch einmal erhöhen und eine deutlich stärkere Präsenz bei den Veranstaltungen zeigen. Ob Faschingsumzüge stattfinden oder nicht, werde jeweils durch die Entscheidungsträger vor Ort entschieden.

Mehrere Umzüge abgesagt

Vier Veranstalter hatten bereits am Morgen bekannt gegeben, dass ihre Züge am Dienstag nicht starten werden. Dazu gehören der Kinderumzug in Fritzlar (Schwalm-Eder), der Umzug in Gemünden (Waldeck-Frankenberg), der Zug in Brachttal-Hellstein (Main-Kinzig) und die geplanten Veranstaltungen in Mittel-Gründau (Main-Kinzig). Das berichtet die “Hessenschau”.

Der beliebte Frankfurter Fastnachtszug im Stadtteil Heddernheim („Klaa Paris“) soll aber starten. Der Vorstand habe einstimmig beschlossen, „wir werden Fastnacht feiern“, sagte der Vorsitzende der Zuggemeinschaft, Ulrich Fergenbauer, am Montag dem „Hessischen Rundfunk“.

