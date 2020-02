Gottesdienst in Volkmarsen: “Sie wollten doch nur ihren geliebten Karneval feiern”

Einen Tag, nachdem ein Mann in eine Menge gefahren ist, fand im hessischen Volkmarsen ein Gedenkgottesdienst statt. Während drinnen unter anderem Ministerpräsident Volker Bouffier sprach, verfolgten hunderte Menschen die Reden auf dem Kirchenvorplatz.

Einen Tag, nachdem ein Mann mit einem Auto im nordhessischen Volkmarsen in eine Menge gefahren ist, hat der Fuldaer Bischof Michael Gerber die Menschen bei einem ökumenischen Gottesdienst zum Zusammenhalt aufgerufen.

Menschen kommen aus all den verwinkelten Straßen und Gassen herbei, innerhalb von knapp einer halben Stunde hat sich der Rathausplatz vor der Kirche fast komplett gefüllt. Hunderte, vielleicht Tausend Volkmarser sind es um kurz vor 18 Uhr; Junge, Alte, Familien mit kleinen Kindern, Feuerwehrleute, Polizisten, Helfer. Trotzdem ist es leise, fast stumm, nur das Glockenläuten bricht die Stille draußen.

Die Kirche innen ist an diesem Abend nur für Angehörige der Opfer reserviert, Ersthelfer sind auch da sowie Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, Landesinnenminister Peter Beuth und Reinhard Kubat, Landrat des Landkreises Waldeck-Frankenberg. “Es sollte ein so schöner Tag werden”, zitiert Pfarrer Martin Fischer einen Eintrag aus dem Buch, das in der Kirche ausliegt. “Die Volkmarser wollten doch bloß ihren geliebten Karneval feiern”, sagt er, dann bricht ihm für einen Moment die Stimme weg. Auch er sei am Zug dabei gewesen, bis ein einziger Moment den Spaß und das Lachen in Angst und Schmerz verwandelte.

Von einer “irrsinnigen Tat” spricht Pfarrer Fischer in dem ökumenischen Gottesdienst, von “unendlich großem Entsetzen”, von Hilflosigkeit und Bangen. Seine Worte werden über Lautsprecher auf den vollen Platz vor der Kirche übertragen. Die Menschen halten einander in den Armen. Der Dank gehöre den Einsatzkräften und Seelsorgern, deren Arbeit wohl noch nicht zu Ende ist. “So viele sind verwundet an Leib und Seele, es ist noch offen, mit welchen Folgen”, sagt Beate Hofmann, Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Der Mann der in die Menge raste, das sei eine unerklärliche Tat. Und man müsse sich eingestehen, dass es auf die Frage nach dem Warum keine Antwort geben wird.

Der mutmaßliche Täter war laut Ermittlern nicht betrunken. Ob er unter Drogeneinfluss gestanden habe, stehe noch nicht fest, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag. Bislang sei der Mann nicht vernehmungsfähig.

Der 29-Jährige war in der nordhessischen Stadt mit einem Auto in einen Rosenmontagsumzug gefahren. Die Zahl der Verletzten stieg inzwischen auf fast 60. Auch der Fahrer zog sich den Angaben zufolge Verletzungen zu. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Das Motiv des deutschen Staatsbürgers, der aus Volkmarsen kommt, ist noch unklar. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt wegen des Delikts der versuchten Tötung.

