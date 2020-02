Amokfahrt in Volkmarsen: Ermittler schließen ideologische Gründe offenbar aus

Der Verdächtige von Volkmarsen habe sein Auto „bewusst in Tötungsabsicht in eine größere Personengruppe gesteuert“, sagen die Ermittler. Einen politischen oder ideologischen Hintergrund habe die Tat nach Vermutung der Ermittler aber nicht, berichtet die FAZ.

Volkmarsen. Nach der Gewalttat in Volkmarsen, bei der ein Autofahrer bei einem Rosenmontagsumzug in eine Menschenmenge gefahren ist, schließen die Ermittler offenbar politische und ideologische Gründe weitgehend aus. Das berichtet die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ). Laut der Zeitung stufen die Ermittler die Tat als “eine Art Amoklauf” ein. Dass der 29-jährige Maurice P. in einer Sinnkrise gewesen sei und sich spontan zu der Tat entschlossen habe, gelte derzeit als eine von mehreren Möglichkeiten, schreibt die FAZ.

Gegen den Verdächtigen war am Montagabend Haftbefehl ergangen. Dem 29-jährigen Deutschen werden versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen.

61 Menschen verletzt, darunter viele Kinder

Der 29-Jährige ist nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft dringend verdächtig, beim Rosenmontagsumzug in Volkmarsen sein Fahrzeug „bewusst in Tötungsabsicht in eine größere Personengruppe gesteuert zu haben“. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurden dabei 61 Menschen im Alter von 2 bis 85 Jahren verletzt – einige von ihnen schwer. Unter den Opfern sind 20 Kinder.

RND/seb