Lena Meyer-Landrut findet Greta toll: Ich denke durch sie nachhaltiger

Klimaaktivistin Greta Thunberg beeinflusst Generationen von Menschen – darunter ist auch die Sängerin Lena Meyer-Landrut (28). In einem Interview verrät der ESC-Star, wie sie ihr Leben verändert hat.

Berlin. Sängerin Lena Meyer-Landrut (28) denkt dank Klimaaktivistin Greta Thunberg mehr an die Umwelt. “Es ist jetzt nicht so, dass sie dafür verantwortlich ist, dass ich weniger Plastik nutze, aber sie hat Anteil daran, dass ich nachhaltiger denke”, sagte die Musikerin (“Better”) in Berlin. “Auch ich lerne natürlich jeden Tag neue Sachen: Unverpackte Lebensmittel einkaufen, keine To-Go-Becher mehr, ich ziehe hauptsächlich Sachen an, die ich mir ausleihe und wieder zurückgebe, und so weiter.” Außerdem fahre sie einen Elektrowagen.

Lena Meyer-Landrut, die am Sonntag als Coach in der Sat.1-Musikshow “The Voice Kids” zu sehen ist, freut nach eigenen Angaben vor allem das klimapolitische Engagement junger Leute. “Sie nutzen die Kanäle, die ihnen zur Verfügung stehen bewusst, setzen sich für das Richtige ein und sind bereit, dafür zu kämpfen. Das finde ich toll und bewundernswert. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Hoffnung in die Generation, die jetzt kommt.”

RND/dpa