Restaurant in Berlin-Friedrichshain steht in Flammen

In Berlin-Friedrichshain ist es am Donnerstag in einem Restaurant zu einem Brand gekommen. Die komplette Gaststätte brannte – verletzt wurde keiner.

Berlin. In einer Gaststätte am Volkspark in Berlin-Friedrichshain ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Das Restaurant brannte in voller Ausdehnung, verletzt wurde aber niemand, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

70 Einsatzkräfte löschten das Feuer in der 300 Quadratmeter großen Gaststätte in der Friedenstraße am Volkspark Friedrichshain (Ecke Platz der Vereinten Nationen). Feuerwehrleute brachten den Angaben zufolge Druckgasbehälter aus dem Gebäude. Am späten Nachmittag brannte noch das Dach, der Einsatz sollte bis in die Abendstunden fortgesetzt werden. Zunächst hatte es Probleme mit der Wasserversorgung gegeben.

RND/dpa