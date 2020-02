Mehrere Verletzte: Rentnerin (81) rast in Essen mit Auto in Menschen-Gruppe

In Essen soll eine Rentnerin an einer Straßenbahnhaltestelle in eine Menschengruppe gerast sein. Es gibt mehrere Verletzte, drei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Die genauen Umstände sind noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Unglück in Essen: Nach Angaben von “Bild”-Online soll in Essen ein BMW in eine Menschengruppe gerast sein. Es gibt mehrere Verletzte, drei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Bei der Fahrerin handelte es sich um eine 81-jährige Rentnerin. Ob sie die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte oder was genau passierte, ist aktuell noch unklar. Der Notruf sei am späten Samstagabend bei der Feuerwehrleitstelle eingegangen. Polizeisprecher Christoph Wickhorst erklärte gegenüber dem Online-Portal: „Vermutlich handelte es sich um Personen, die gerade die Straßenbahn an der Station verlassen hatten.“

Die Verursacherin sei ebenfalls verletzt, sie wurde dem Vernehmen nach in ein Krankenhaus gebracht. Wickhorst gegenüber “Bild” . Es war eine Vielzahl von Passanten vor Ort, es müssen noch etliche Zeugenaussagen überprüft werden.“

RND/ma