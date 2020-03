Peter Maffay: Nach Tourabsage schickt er Videonachricht an seine Fans

Am Sonntag hat Peter Maffay verkündet, dass er seine Tour quer durch Deutschland absagen muss. Grund ist die Erkrankung von zwei Bandmitgliedern. In einer Videonachricht wendet er sich an seine Fans.

Wegen zwei Krankheitsfällen in seiner Band verschiebt Peter Maffay (70) die weiteren Termine seiner laufenden Tour “Live 2020”. Grund seien ein Unfall des Bassisten Ken Taylor am Freitag in Hamburg sowie ein Krankenhausaufenthalt von Keyboarder Pascal Kravetz, teilten Maffay und sein Konzertveranstalter Roland Temme am Sonntag mit.

In einem Video, das Maffay auf Instagram und Facebook teilte, sagt der Sänger unter anderem: “Ich wende mich an euch, weil ein Fall eingetreten ist, mit dem wir bis jetzt nie zu tun hatten und von dem wir immer gehofft hatten, dass er nicht eintritt.” Dann erklärt er, dass die Tickets nicht verfallen werden: “Alle Karten behalten natürlich ihre Gültigkeit. Im Sommer werden wir vollzählig und mit voller Energie antreten. (…) Ich bedanke mich bei euch allen, die in Kiel, Berlin und Hamburg dabei waren. (…) Ich wünsche euch allen, dass ihr gesund bleibt.”

18 Konzerte sind insgesamt von der Absage betroffen, die genaue Liste gibt es hier.

