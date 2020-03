Familienauto fährt gegen Lastwagen – Säugling schwer verletzt

Das Kind hatte auf dem Schoß der Mutter gesessen, als es zu dem Unfall kam. Der Vater und ein weiteres Kind blieben unverletzt.

Ein Familienauto mit einem Säugling auf dem Beifahrersitz ist in Berlin-Lichterfelde gegen einen geparkten Lastwagen gefahren. Der zehn Monate alte Junge erlitt bei dem Unfall in der Nacht zu Sonntag eine Kopfverletzung und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Säugling saß auf dem Schoss der Mutter, die nach dem Zusammenstoß über Kopfschmerzen klagte. Der 29 Jahre alte Vater und ein Dreijähriger blieben unverletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein anderes Auto den Familienwagen in der Straße Alt-Friedrichsfelde überholt haben und dann vor ihm wieder eingeschert sein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Vater das Auto nach rechts. Der Wagen prallte gegen den Lastwagen, der am rechten Fahrbahnrand stand. Eine freiwillige Atemalkoholmessung bei dem Fahrer verlief negativ.

RND/dpa