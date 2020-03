Barbara Becker: Ich lebe in einem Zustand von Glück

Seit fast 20 Jahren sind Barbara Becker und ihr Ex-Mann Boris geschieden. Heute blickt sie glücklich auf die Zeit zurück, ist der Ex-Tennislegende für viele Dinge dankbar.

Berlin. Barbara Becker (53) bezeichnet sich selbst als sehr glücklich – und verdankt dies auch ihrem Ex-Mann Boris. „Ich bin insgesamt dankbar. Ihm gegenüber, meinem Leben, all den Geschenken. Und zuallererst natürlich für meine Kinder“, sagte sie der „Bild am Sonntag“. Sie lebe in einem Zustand von Glück. „Ich werde für immer dankbar sein, dass ich all diese großen Geschenke habe. Und einen großen Teil habe ich tatsächlich von Boris bekommen.“ Barbara und Tennis-Legende Boris Becker haben die gemeinsamen Söhne Noah und Elias, die inzwischen erwachsen sind und in Berlin und London leben. Das Paar ist seit 2001 geschieden.

RND/dpa