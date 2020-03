Peter Maffays Bandmitglieder erkrankt: Wer sind Pascal Kravetz und Ken Taylor?

Am Sonntag musste Peter Maffay seine Deutschlandtour absagen, weil zwei seiner Bandkollegen im Krankenhaus sind. Der Bassist und der Keyboarder sind in der Musikszene selbst kleine Stars.

Am Sonntag hat Peter Maffay überraschend seine Deutschlandtour abgesagt. Gerade mal drei Konzerte der “Live 2020”-Tour hatte er bislang gespielt, 18 weitere Termine sollte es geben. Grund für die Absage ist die Erkrankung von gleich zwei seiner Bandmitglieder. Viele Fans zeigten sich auf Social Media betroffen – nicht nur wegen der ausgefallenen Konzerte, sondern weil die Musiker schon länger zu Maffays Team gehören und den meisten gut vertraut sind.

Wer ist Pascal Kravetz?

Keyboarder Pascal Kravetz kann wegen eines “neuerlichen Krankenhausaufenthalts” nicht weiter bei der Tour dabei sein. Um welche Erkrankung es sich dabei handelt, ließ Peter Maffay in einem auf Instagram veröffentlichten Video offen, es soll sich aber um etwas “akutes” handeln. Der 49-Jährige stand zum ersten Mal 1981 mit Udo Lindenberg zu dem Lied “Wozu sind Kriege da?” auf der Bühne. 1988 trat er das erste Mal gemeinsam mit Peter Maffay auf, spielte in seiner Band unter anderem Keyboard, Orgeln und Gitarre. Er arbeitet für den Sänger aber auch als Musikproduzent und Songwriter. Neben Maffay hatte Kravetz Auftritte mit Musiklegenden wie Bruce Springsteen und Joe Cocker.

Wer ist Ken Taylor?

Bassist Ken Taylor zog sich vor dem Auftritt am Samstag in Hamburg bei einem Sturz von der Bühne einen Oberschenkelhalsbruch zu, liegt aktuell noch im Krankenhaus. Der Musiker arbeitet seit 1993 mit Peter Maffay zusammen. Für Studioproduktion wirkte er unter anderem an Alben von Xavier Naidoo, Brian May, Bruce Springsteen und Udo Lindenberg mit. Sein Sohn Leon trat 2010 beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest in Oslo an.

RND/lob