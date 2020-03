“Berlinale versus Wochenende”: Lena Meyer-Landrut postet Fotovergleich

Sängerin Lena Meyer-Landrut hat zwei Fotos auf ihrem Instagram-Account gepostet, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Am Wochenende ging in Berlin die “Berlinale” zu Ende. Aus diesem Grund postete die Sängerin Lena Meyer-Landrut zwei Fotos auf ihrem Instagram-Account. Auf dem ersten sieht man die Hannoveranerin gewohnt aufwendig gestylt. Mit perfektem Makeup und in einem sexy Kleid.

Wenn man allerdings auf das Foto klickt, kommt noch ein zweiter Schnappschuss zum Vorschein. Auf dem liegt die Künstlerin im Bett. Ganz ohne grellen Lippenstift und mit zerzausten Haaren. Dazu schreibt Lena: “Berlinale vs Weekend”. Offensichtlich will die Musikerin ihren Fans die beiden Seiten von sich zeigen. Diese Foto-Duo kommt jedenfalls super an. Ein User kommentiert etwa: “Ahhh, mein Herz. Das zweite Bild ist viel zu süß.”

RND/kiel