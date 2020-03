81-Jähriger wird mit Kochvideos zum Social-Media-Star

Der Texaner Steve Austin produziert Clips, in denen er Sandwiches und Cornflakes zubereitet – und ist damit auf Tik Tok zum viralen Hit geworden. Das Besondere sind aber nicht seine Rezepte, sondern das herzliche Auftreten des Tik Tokers.

Texas. Auf der beliebten Social-Media-Plattform Tik Tok sind vor allem Jugendliche und junge Erwachsene aktiv, doch der 81-jährige Texaner Stephen Austin verzaubert mit seinen simplen Tutorials und seiner lieben Art die Community. Damit hat Old Man Steve, wie er sich auf Tik Tok nennt, schon 605.000 Follower und über fünf Millionen Likes gesammelt.

Tik Tok wurde bereits mehr als eine Milliarden mal herunter geladen und die Zahl der globalen User wächst. Die Plattform ist besonders bei der Generation Z beliebt, die kurze Videos mit komplizierten Tanzeinlagen und amüsante Streichen posten.

Das Genre von Old Man Steve hat jedoch weniger mit Tanzeinlagen zu tun. Die meisten seiner simplen Videos entstehen beim Kochen in seiner Küche in Fort Worth, Texas. Er bringt seinen Zuschauern bei wie man Sandwiches, Cornflakes und French Toast zubereitet und das scheint den jungen Tik-Toker-Usern sehr zu gefallen.

Sein Markenzeichen: Hüte in sämtlichen Farben und ein kecker Spruch auf den Lippen. In einem seiner erfolgreichsten Videos mit 8.5 Millionen Likes zeigt er, wie man gefrorene Kekse zubereitet. Es sind also nicht nur die Rezepte der Kochshows, die den Usern gefallen – eher sein gutherziges Gemüt hat ihm viele Fans eingebracht. Das zeigen die Kommentare unter seinen Postings. “Du bist so süß“ oder “Ich liebe dich Steve” steht dort geschrieben.

Gegenüber “Today.com” sagte Austin, dass er hofft seine Videos bringen die User zum Lachen und verschönern ihren Tag. Der Texaner ist kein Neuling, was Social-Media-Trends angeht. Zuvor war er auf der mittlerweile abgeschalteten Plattform Vine aktiv und hat auf YouTube Videos gepostet. Da er keine Enkelkinder hat, die ihm neue Internet-Trends erklären könnten, bringt er sich alles selbst mithilfe des Internets bei.

Mittlerweile verdient Austin mit seinem Hobby sogar etwas Geld, dass ihm seine Follower senden. Laut “Today” schrieb ein Fan dazu „Du machst mein Herz so warm und ich liebe deine TikToks! Sei weiterhin ein großartiger Opa und wir schätzen dich!!“

RND/am