Ex-„GNTM“-Kandidatin Nathalie Volk hat Krebs

Kürzlich erst machten Gerüchte einer Hochzeit von Ex-„GNTM“-Kandidatin Nathalie Volk (23) und ihrem Liebsten Frank Otto (62) die Runde. Die dementierte Millionär Otto später. Nun die schockierende Nachricht: Nathalie Volk hat Krebs, wie “Bild” mit Berufung auf Nathalies Mutter Viktoria (49) berichtet.

Der Zeitung sagte Mutter Viktoria Volk: „Bei Nathalie ist im frühen Stadium Krebs im Uterus nachgewiesen worden. Ihre Großmutter hatte auch Krebs und musste sich die Gebärmutter komplett entfernen lassen.“ Seit Anfang 2018 lebt die 23-Jährige für ein Studium an der Westküste der USA – wegen der Erkrankung werde sie auch nicht zurückkommen, so die Mutter. „Sie ist noch in den USA und möchte ihr Studium zu Ende bringen. Sie ist ständig zur Beobachtung bei einem Arzt. Ich hoffe, dass alles gut wird.“

Nathalie Volk: “Das Leben geht weiter”

Über ihre Mutter lässt Nathalie Volk, die auch schon im “Dschungelcamp” war, der Zeitung mitteilen: „Das Leben geht weiter.“ Nathalie Volk war unter anderem viel in den Medien präsent, weil ihre Mutter sich während ihres Dschungelcamp-Aufenthaltes hatte krankschreiben lassen, um mitkommen zu können – und deshalb später ihren Beamtenstatus als Lehrerin verlor.

RND/hsc