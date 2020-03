Koran-Verse gegen Depression – Geistheiler sagt in Mordprozess aus

Ein Familienvater (61) tötete seine Frau (38) und seinen Sohn (8). Im Mordprozess sagte nun ein Geistheiler aus, der die Tat mit Koran-Versen verhindern wollte.

Karlsruhe. Die Gründe für die Bluttat eines Familienvaters in Tiefenbronn (Baden-Württemberg) sind auch am zweiten Tag des Mordprozesses in Karlsruhe im Dunkeln geblieben. Ein Geistheiler hatte noch kurz vor der Tat versucht, psychische Probleme des Mannes zu lösen. Er schilderte am Mittwoch vor dem Landgericht seine Behandlungsmethode: Er habe Koran-Verse auf einen Zettel geschrieben und in eine Flasche mit Wasser gesteckt. Das sollte der Mann trinken.

In drei Wochen, so machte der Geistheiler dem Ehepaar Hoffnung, könnten sich Erfolge einstellen. Kurz darauf, am 25. Mai 2019, tötete der heute 61 Jahre alte Familienvater im gemeinsamen Haus seine 38 Jahre alte Frau und den achtjährigen Sohn. Der elfjährige Sohn überlebte die Gewalttat nur knapp. Die Opfer hatten schwere Schnitt- oder Stichverletzungen.

Der mutmaßliche Täter hat psychische Probleme

Die Frage nach dem „Warum“ stand auch am zweiten Tag im Mittelpunkt. „Meine Frau und die Kinder waren das Wichtigste in meinem Leben“, hatte der Angeklagte in einer von seiner Anwältin verlesenen Erklärung zum Prozessauftakt betont. Es habe weder Streit noch Trennungsabsichten oder finanzielle Sorgen gegeben. Der Mann erwähnte aber psychische Probleme.

Was zu der Bluttat führte, können sich weder Angehörige noch der Kompagnon erklären, mit dem der Angeklagte erfolgreiche Strahlentherapiepraxen aufgebaut hatte. Der Geistheiler, im normalen Leben Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes und türkischstämmig wie die getötete Ehefrau, erinnert sich an einen Mann, der „wie apathisch“ an seiner Frau gehangen habe. „Psychisch war der völlig fertig.“

RND/dpa