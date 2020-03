Katy Perry ist schwanger: Babybauch in Musikvideo enthüllt

In einem Musikvideo macht Katy Perry eine tolle Nachricht öffentlich: Der Popstar ist schwanger, sie erwartet das erste gemeinsame Kind mit Orlando Bloom.

Tolle Nachrichten von Popstar Katy Perry und ihrem Verlobten Orlando Bloom (“Herr der Ringe”): Das Paar erwartet Nachwuchs. Die Schwangerschaft machte die Sängerin standesgemäß öffentlich – in ihrem neuen Musikvideo.

Das Musikvideo zu “Never Worn White” wurde in der Nacht zu Donnerstag veröffentlicht, bereits am Vorabend (deutscher Zeit) hatte Katy Perry kurze Ausschnitte veröffentlicht – am Ende enthüllt die 35-Jährige ihren Babybauch. In einem Live-Chat bei Instagram bestätigte die Sängerin später die Schwangerschaft und sagte, es sei vermutlich das Geheimnis, das sie am längsten hüten musste. Der Geburtstermin sei im Sommer. “Wir freuen uns und sind sehr aufgeregt”, sagte Perry.

Für den Popstar ist es das erste Kind, ihr Verlobter Orlando Bloom hat bereits einen neunjährigen Sohn mit seiner Ex-Frau Miranda Kerr.

RND/seb