Pizzeria liefert Kartons mit Hundefotos aus, damit sie ein neues Zuhause finden

Ein New Yorker Pizzabringdienst beschert seinen Gästen einen süßen Moment: Das Restaurant bringt auf den Pizzakartons Fotos von Hunden an, die ein neues Zuhause suchen. Wer einen Vierbeiner adoptiert, erhält noch eine Belohnung.

New York. Das Fast-Food-Restaurant “Just Pizza & Wing” aus Amherst (New York) bringt Flyer mit Hundefotos auf seinen Pizzakartons an – um den Fellnasen dabei zu helfen, ein neues Zuhause finden. Wer einen Vierbeiner von einem der Kartons adoptiert, erhält von der Franchise-Kette einen 50-Dollar-Gutschein für das Restaurant, berichtet der Fernsehsender “CNN”.

Mary Alloy, die das Pizza-Restaurant mit ihren drei Kindern führt, arbeitet bereits länger mit dem Tierheim “Niagara Society for the Prevention of Cruelty to Animals” (SPCA) zusammen. Bislang beschränkte sich die Unterstützung darauf, das Catering für Veranstaltungen des Tierheims zu übernehmen – doch das war Alloy irgendwann nicht mehr genug.

Mit Kimberly LaRussa, die die Tierheim-Events organisiert, sprach sie darüber, wie die Vierbeiner aus dem Tierheim am besten ein neues Zuhause finden könnten. “Kimberly schrieb mir eines Nachts eine SMS und sagte: ‘Hey, was hältst du davon, Bilder von Hunden auf Pizzaschachteln zu platzieren?’”, so die Restaurant-Chefin. Gesagt, getan: “Wir sind alle Tierliebhaber hier, also habe ich sofort losgelegt.”

Erster Welpe adoptiert

Am vergangenen Freitag begann die Flyer-Aktion des Restaurants – bereits einen Tag später wurde der sechs Monate alte Welpe Larry adoptiert. Doch nicht nur Hunde vermittelt das Restaurant neue Besitzer: Auch Katzen suchen ein neues Zuhause, wie ein Facebook-Post des Tierheims zeigt:

Kimberly LaRussa ist unendlich dankbar für die Unterstützung: “Ich habe Molly einen Flyer zur Ansicht geschickt und sie sagte, sie sei in Tränen ausgebrochen. Wir sind Mary so dankbar.“

Die Geschichte ging viral

Die gute Tat wirkt sich nicht nur positiv auf die Bewohner des Tierheims aus: Mary Alloys Pizzeria hat alleine am Freitag über 500 Pizzen verkauft. Normalerweise benötigt die New Yorkerin pro Woche zwischen 600 und 800 Pizzakartons.

“Wir erfahren ein enormes Interesse und Unterstützung von der Community und darüber hinaus, seit die Geschichte am Freitag viral ging”, sagte Kimberly LaRussa gegenüber CNN. ”Viele Leute möchten Pizza bestellen, um ein Foto eines Tierheimhundes zu bekommen. Andere Pizzerien haben angeboten, Flyer auf ihre Pizzaschachteln zu kleben, und so viele Leute markieren ihre Freunde und Familie auf Social Media“.

RND/ros