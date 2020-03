Samuel Koch in Corona-Quarantäne: “Wir sind gut im Klagen, ohne wirklich zu leiden”

Das Coronavirus und die für einige Menschen verhängte Quarantäne macht auch vor Prominenten keinen Halt. In einem Video zeigt er sich jedoch äußerst besonnen und sieht keinen Grund für sinnlose Panikausbrüche.

Schauspieler Samuel Koch (32) ist derzeit unter Corona-Quarantäne. Wie es dazu kam und wie es um seinen Gesundheitszustand steht, hat er in einem exklusiven Interview mit bild.de geschildert.

Koch war vor einigen Tagen bei einem Kongress in Karlsruhe. Im Rahmen eines Speakers Dinners nahm ein Mann teil, der – wie sich später herausstellen sollte – mit dem Coronavirus infiziert war. Die logische Konsequenz: Quarantäne, auch für den Schauspieler.

In dem Interview beschreibt Koch, was die Quarantäne-Situation akut für ihn bedeutet: “Kontakt mit Menschen meiden und eine ganze Reihe Termine absagen.“ Doch der Schauspieler, der am 4. Dezember 2010 in der Fernsehshow “Wetten, dass..?” in Düsseldorf mit speziellen Sprungstiefeln über ein fahrendes Auto sprang und sich dabei schwer verletzte, lässt sich nicht in Panik versetzen: “Ich weiß gar nicht, ob man vielleicht sogar von Glück reden kann, dass einige der Gäste infiziert wurden und bald immun gegen das Virus sind. Einige sind wiederum nicht infiziert, auch ich nicht.”

“Wir Deutschen sind ganz gut im Klagen, ohne dabei wirklich zu leiden.”

Noch rund eine Woche muss Koch in Quarantäne bleiben, dann kann er seinen Alltag wieder aufnehmen. Über die bei vielen Menschen herrschende Panik sagt der 32-Jährige nur eines: “Wir Deutschen sind ganz gut im Klagen, ohne dabei wirklich zu leiden.”

