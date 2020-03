Scheidung von William Shatner: Schauspieler darf “Vorräte an Pferde-Sperma” behalten

Bei der Scheidung von Schauspieler William Shatner von seiner vierten Ehefrau ging es auch um die gemeinsamen Tiere – und deren Ausscheidungen. So bestand “Captain Kirk” darauf, „alle Vorräte an Pferde-Sperma“ zu bekommen.

William Shatners ziemlich tierische Scheidung ist so gut wie durch. „Captain Kirk“ einigte sich mit Ehefrau Elizabeth, wie das Ehevermögen aufgeteilt wird. Streitpunkte waren allein die diversen Tiere des Paares. Laut „New York Post“ darf der 88-Jährige zwei der Familienpferde, Renaissance Man’s Medici und Powder River Shirley, sowie die beiden Hunde Macchiato und Double Espresso behalten. Außerdem bestand er demnach darauf – und Elizabeth willigte ein – dass er „alle Vorräte an Pferde-Sperma“ und das Equipment zum Pferdezüchten erhält.

Seine Ex-Frau, eine Pferdetrainerin, bekommt der Zeitung zufolge das Sorgerecht für die Pferde Belle Reve’s So Photogenic und Pebbles und hat das Besuchsrecht (mit vorheriger Ankündigung) für die beiden anderen.

William Shatner behält die Familienvilla

William Shatner behält demnach außerdem die Familienvilla im Los Angeles Vorort Studio City sowie seine Three Rivers Ranch in Nordkalifornien. Elizabeth bekomme die Anwesen in Malibu und in Versailles (US-Bundesstaat Kentucky). Sie habe sich außerdem vertraglich zusichern lassen, dass sie „ab und zu Früchte aus dem Garten der Ranch ernten“ sowie auf dem Anwesen das Grab ihres ersten Ehemannes besuchen darf.

Shatner hatte im Dezember nach 18 Jahren Ehe die Scheidung eingereicht. Elizabeth war seine vierte Ehefrau. Das Paar hat keine Kinder.

RND/sin