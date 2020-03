Nehmen der Wendler und Sido bald einen gemeinsamen Song auf?

Gerade erst wurde bekannt, dass Michael Wendler ein Duett mit seiner Freundin Laura Müller plant. Jetzt könnte noch eins mit Rapper Sido hinzukommen. Die beiden scheinen jedenfalls nicht abgeneigt zu sein.

Für den Wendler (47) läuft es zurzeit gut – und zwar nicht nur mit seiner Freundin Laura Müller (19), sondern auch mit der Musik. Sein derzeitiger Song wurde dank viel Aufmerksamkeit – auch durch den Streit mit Oliver Pocher – zum Hit.

Und nun hat der Schlagersänger auch noch das Plattenlabel gewechselt. “Wendler neu bei Universal Music. Auch musikalisch soll es wieder richtig gut werden!”, schreibt er auf Instagram. Und kündigt in dem Zuge auch gleich an, dass noch dieses Jahr ein neues Album von ihm bei Universal erscheinen werde.

Der Wendler ist jetzt bei Universal unter Vertrag

Glückwünsche und Unterstützung kommen dabei nicht nur von seinen Fans, sondern auch von unerwarteter Seite. Rapper Sido (39) hat das Bild, auf dem Wendler mit Universal-Mitarbeitern zu sehen ist, kommentiert. “Bruder Herzlich willkommen in der Universal Familie … endlich können wir zusammen die Weltherrschaft an uns reißen … sag Bescheid wenn du’n ordentlichen Rap-Part auf’m Album brauchst …”, schreibt er unter anderem. Bietet er da etwa an, ein Duett aufzunehmen?

Der Wendler jedenfalls ist scheinbar nicht abgeneigt: “Bruder Dankeschön – Du bist JEDERZEIT eingeladen Dich einzubringen”, antwortet er dem Rapper.

Zuvor war gerade erst bekannt geworden, dass Michael Wendler und seine Laura einen gemeinsamen Song aufnehmen wollen.

RND/hsc