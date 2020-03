Trauer um Nicholas Tucci – Horrorstar stirbt mit 38 Jahren

US-Schauspieler Nicholas Tucci galt als Spezialist für Horrorstoffe, spielte in der Anthologieserie “Channel Zero” und dem Gruselthriller “You’re Next”. Jetzt erlag der 38-Jährige einer Krebserkrankung, wie sein Vater Alexander bei Facebook mitteilte.

Der US-Fernsehschauspieler Nicholas “Nick” Tucci ist tot. Der 38-Jährige erlag einer Krebserkrankung. Tucci, ein Spezialist vor allem für Spuk und Horror, spielte unter anderem in der Anthologieserie „Channel Zero“ (2016 – 2018) und dem Horrorthriller “You’re Next” (2013). Unter seinen Filmen, die sich noch in der Nachproduktion befinden, befinden sich ebenfalls Horrorstreifen – „Ten Minutes to Midnight“ über ein Fernsehteam, das (nicht nur) von einem Hurrikan in Angst und Schrecken versetzt wird und „Come Home“ über eine Hexe, die eine Familie bedroht. Premierentermine hierfür stehen noch aus.

Nicholas Tucci hielt seine Krankheit geheim

Tucci hatte seine Krankheit geheimgehalten, wie sein Vater Alexander auf der Facebook-Seite seines Sohnes verriet. Er habe seine künstlerische Arbeit so weit und unbehindert wie möglich durchführen wollen. „Im letzten Jahr konnte er noch proben, zu Drehorten fahren und die Arbeit machen, die er so liebte.“

An Nicks Fans wandte er sich mit bewegenden Worten: „An die unter euch, die Nicks Arbeit mochten (…) danke, dass ihr seine Fähigkeiten gesehen und seine Auftritte gewürdigt habt. An alle (…) danke, dass ihr meinem Sohn eure Freundschaft geschenkt habt.“

Nicks Katze hieß Church – eine Hommage an Stephen King

Tucci stammt aus Middletown im US-Bundesstaat Connecticut. Er war Student in Yale, machte dort seinen Bachelor in Theater und hatte zunächst in vielen Bühnenproduktionen in den USA gespielt – darunter in vielen Shakespeare-Inszenierungen. Tucci arbeitete zudem als Drehbuchautor und schrieb und bearbeitete dabei vornehmlich Horrorstoffe. Er hinterlässt seine Katze Church, die der laut Filmwebsite “imdb.com” lebenslange Stephen-King-Fan Tucci nach der Gruselkatze aus dessen Roman „Friedhof der Kuscheltiere“ benannt hatte.

