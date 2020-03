Häftling gesteht im Gefängnis den Mord an seiner Freundin

Ein Insasse eines Gefängnisses in Sachsen-Anhalt hat den Mord an seiner Freundin gestanden. Polizisten fanden daraufhin die Leiche der 47-Jährigen in ihrer Wohnung in Magdeburg.

Magdeburg. Ein Häftling, der zurzeit wegen anderer Delikte in einem Gefängnis einsitzt, hat gegenüber der Polizei gestanden, bereits vor Wochen seine Freundin getötet zu haben. Daraufhin fanden Beamte die die tote 47-Jährige in ihrer Wohnung in Magdeburg.

Laut Mitteilung hatte sich der 33-Jährige am Freitag im Gefängnis an die Polizei gewandt und offenbart, dass er eine Lebensgefährtin getötet habe. Als Beamte daraufhin die Wohnung der Frau durchsuchten, fanden sie ihre Leiche. Die 47-Jährige habe schon länger unentdeckt tot in der Wohnung gelegen, sagte ein Polizeisprecher. Zu weiteren Hintergründen und Umständen der Tat war zunächst nichts bekannt.

Ein Richter erließ am Samstagnachmittag Haftbefehl gegen den 33 Jahre alten Deutschen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann wurde anschließend zurück ins Gefängnis gebracht.

RND/seb/dpa