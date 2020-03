Schock-Video: Jared Leto wäre beim Bergsteigen fast gestorben

Schreckensmomente für Sänger Jared Leto: Beim Bergsteigen wäre der 48 Jahre alte Frontmann der Band 30 Seconds To Mars fast gestorben. Das teilte Leto seinen Fans via Twitter mit.

Sorge um 30 Seconds To Mars-Frontmann Jared Leto: Der 48 Jahre alte Sänger hat bei Twitter einen Post abgesetzt, in dem er seinen Followern berichtet, beim Bergsteigen “fast gestorben“ zu sein.

In dem Post berichtet Leto, wie er in mehr als 180 Metern Höhe über dem Boden baumelte, während sein Seil in extremer Geschwindigkeit an einem Stein ausfranste und zu reißen drohte. „Dies ist der Tag, an dem ich fast gestorben wäre“, beschreibt der Musiker die Situation.

Zwei Fotos sowie ein kurzes Video dokumentieren das, was der Sänger erleben musste: „Es soll nicht dramatisch klingen, aber dies ist der Tag, an dem ich fast gestorben wäre. Ich bin gestürzt, als ich mit @AlexHonnold am Red Rock klettern war. Ich schaute nach oben und innerhalb von Sekunden wurde das Seil vom Felsen durchtrennt, während ich etwa 180 Meter in der Luft baumelte. Ich erinnere mich, dass ich auf den Boden unter mir schaute.“

Video zeigt, wie Leto flucht

Den kurzen Videoclip beschreibt der 48-Jährige mit den folgenden Worten: „Es war ein seltsamer Moment – weniger Angst, mehr Sachlichkeit und ein wenig Melancholie. Das Adrenalin kam dann hinterher, als ich wieder an der Wand stand.“ In dem Video kann man Leto fluchen hören, als er wieder festen Boden unter den Füßen hat.

Jared Letos Fans reagieren auf Twitter geschockt, raten ihrem Star davon ab, sich erneut in eine solche Gefahr zu begeben, doch der Sänger scheint den Beinahe-Unfall beim Klettern gelassen zu nehmen: “Insgesamt hat es eigentlich recht viel Spaß gemacht. Wir kletterten weiter bis tief in die Nacht …”

RND/liz